3 г. след затвора Иван от “Меден рудник” пак напад...

Нов процес срещу кардинал във Ватикана за отклоняване на средства

Kардинал Анджело Бечу СНИМКА: X/@evaenlaradio

Апелативен съд във Ватикана нареди днес провеждането на нов процес срещу кардинал Анджело Бечу, който бе осъден за отклоняване на средства, предаде Франс прес.

Въпреки нареждането на нов процес първоинстанционната присъда остава в сила, докато се очаква новата процедура.

През декември 2023 година Бечу бе осъден на пет години и половина затвор и на глоба в размер на 8000 евро.

Апелативният съд аргументира решението си за нов процес с допуснати процедурни грешки в рамките на първия процеса срещу кардинала, информира БТА. 

Още от Европа

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел