Ирански медии потвърдиха смъртта командира на "Басидж" Голамреза Солеймани

Голамреза Солеймани, командирът на паравоенните сили "Басидж", беше убит днес при американско-израелски атаки, съобщиха иранските държавни медии, цитирани от Ройтерс и БТА.

По-рано днес Израел обяви, че е ликвидирал Солеймани, който беше с чин бригаден генерал, при въздушен удар в Техеран.

Също днес беше ликвидиран и ръководителят на иранските сили за сигурност Али Лариджани.

Междувременно близката до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция агенция Тасним съобщи, като се позова на иранската Организация за атомна енергия, че снаряд е паднал в район близо до атомната електроцентрала "Бушер", но добави, че няма данни за щети.

Снарядът е паднал в околностите на централата към 19:00 ч. местно време, допълни агенцията.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция потвърди информацията за убийството на Голамреза Солеймани.