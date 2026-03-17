САЩ искат от Сирия помощ за разоръжаването на "Хизбула"

Съединените щати са приканили Сирия да обмисли изпращането на войски в Източен Ливан, за да съдейства за разоръжаването на „Хизбула", но Дамаск се колебае да се ангажира с такава мисия от страх да не бъде въвлечен в по-широката война в Близкия изток, заявиха пет източника, запознати с въпроса.

Предложението към сирийското правителство, съюзник на САЩ, отразява засилените усилия за разоръжаване на подкрепяната от Иран „Хизбула", която на 2 март откри огън срещу Израел в подкрепа на Техеран, което предизвика израелска офанзива в Ливан.

Идеята беше обсъдена за първи път от американски и сирийски официални лица миналата година, според четири източника, запознати с дискусиите, включително двама сирийски официални представители.

Тя беше повдигната отново от американски официални лица по времето, когато САЩ и Израел започнаха войната си срещу Иран. Двама сирийски официални представители заявиха, че искането е дошло малко преди началото на войната, докато източник от западните разузнавателни служби заяви, че то е дошло веднага след това.

Ройтерс разговаря с 10 източника за този доклад – шестима сирийски официални лица и правителствени съветници, двама западни дипломати, един европейски официален представител и един източник от западните разузнавателни служби. Всички заявиха, че сирийското правителство, водено от сунитски ислямисти, внимателно обмисля трансгранична операция, но остава колебливо.

Насърчаването от страна на САЩ за сирийска операция в източен Ливан – и нежеланието на Сирия да я проведе – не е било съобщавано досега.

Говорител на Държавния департамент на САЩ отказа да коментира „частни дипломатически разговори" и насочи Ройтерс към правителствата на Сирия и Ливан за коментар.

Въпреки историческата враждебност към „Хизбула" и Техеран – и двете подкрепили Башар ал-Асад по време на гражданската война в Сирия през 2011–2024 г. – сирийският президент Ахмед ал-Шараа действа предпазливо, откакто на 28 февруари започнаха американско-израелските въздушни удари срещу Иран.

Високопоставен сирийски служител заяви, че Дамаск и арабските му съюзници са се споразумели, че Сирия трябва да остане извън войната и да предприема само отбранителни мерки.

От началото на февруари Сирия разположи ракетни части и хиляди войници по границата с Ливан, като описа това действие като отбранително.