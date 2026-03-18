Иран потвърди смъртта на Али Лариджани

4724
Али Лариджани СНИМКА: Екс/@alilarijani_ir

Висшият съвет за национална сигурност на Иран потвърди смъртта на своя ръководител Али Лариджани, за чието убийство Израел беше съобщил по-рано снощи, предаде Франс Прес.

Али Лариджани е „получил сладката благодат на мъченичеството", се казва в изявление на съвета, в което се добавя, синът на Лариджани и няколко негови телохранители също са били убити, посочи БТА.

Погребенията на Лариджани, както и на генерал Голамреза Солеймани, който ръководеше паравоенните сили „Басидж" и също убит от Израел снощи – ще се състоят тази сутрин в центъра на Техеран, заедно с тези на военнослужещите от иранската фрегата, потопена от САЩ на 4 март край бреговете на Шри Ланка, съобщиха агенциите Фарс и Тасним.

Според агенция Фарс Лариджани е бил атакуван от „американски и израелски изтребители в дома на дъщеря си".

Въпреки тази „горчива" загуба, „упоритостта на народа ... и постигането на окончателната победа ще направят ситуацията още по-горчива за ционистките престъпници", заяви иранският президент Масуд Пезешкиан. Той обеща да „отмъсти сурово" на отговорните за убийството на Лариджани.

„Смъртта на Али Лариджани е изключително тъжно събитие. Ще отмъстим сурово на всички онези, чиито ръце са изцапани с кръвта на невинните, но непоколебими защитници на Иран", се казва в изявление на Пезешкиан, разпространено от неговата канцелария.

