Тръмп и Рубио призоваха за смяна на кубинското ръководство след поредното прекъсване на тока в страната

Доналд Тръмп Снимка: Снимка: Дойче веле

Президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи обеща незабавни мерки срещу социалистическото правителство на Куба в момент, когато мерките му срещу острова вкарват карибската страна в още по-дълбока икономическа криза, предаде Асошиейтед Прес.

Ден след като санкциите на Тръмп срещу Венецуела, включително прекратяването на жизненоважния износ на петрол за Куба, допринесоха за поредното прекъсване на електроснабдяването в цялата страна, Тръмп и държавният секретар Марко Рубио заявиха, че американската администрация смята островната държава за следващата страна, в която САЩ могат да разширят влиянието си, посочи БТА. 

„Куба в момента е в много лошо състояние", заяви Тръмп. „И много скоро ще предприемем нещо по отношение на Куба", добави той.

До неотдавна коментарите на Тръмп за промени в Куба биха били сметнати за необичайни, посочва АП. Те обаче идват на фона на военната операция на администрацията му, при която беше заловен президентът на Венецуела Николас Мадуро, както и на военните удари на САЩ срещу Иран.

Администрацията на Тръмп очаква президентът на Куба Мигел Диас-Канел да напусне поста си в момент, когато САЩ продължават да водят преговори с кубинското правителство, заяви американски официален представител. Той не даде подробности относно това кого администрацията би искала да види на власт.

Електроснабдяването в Куба снощи поетапно се възстановяваше в болниците и в някои домове, но властите предупредиха, че мрежата може да претърпи нов срив.

Правителството обвинява за проблемите си енергийната блокада на САЩ, след като през януари Тръмп предупреди, че ще наложи мита върху всяка страна, която продава или доставя петрол на Куба.

Рубио, който е от кубински произход, заяви, че островът „има икономика, която не функционира в рамките на политическата и правителствената система". „Те не могат да я оправят", добави той.

Кубински официален представител заяви в понеделник, че Куба е отворена за търговия с американски компании, но кубинската страна е давала подобни обещания и в миналото.

„Така че те трябва да се променят драстично", заяви Рубио. „Това, което обявиха вчера, не е достатъчно драстично. Няма да оправи нещата", добави той.

Администрацията на Тръмп също така иска Куба да освободи политическите затворници и да предприеме стъпки към политическа и икономическа либерализация в замяна за отмяна на санкциите. Тръмп също така повдигна възможността за „приятелско поглъщане на Куба".

Въпреки че Куба произвежда 40% от петрола си и генерира собствена електроенергия, това не е достатъчно, за да задоволи вътрешното търсене, тъй като остарялата ѝ електроенергийна мрежа продължава да изпитва затруднения.

Министерството на енергетиката и минното дело на Куба заяви, че островът е възстановил електроенергийната система в западния град Пинар дел Рио и в югоизточната провинция Олгин, както и че някои „микросистеми" започват да функционират в различни територии на страната.

