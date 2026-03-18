Руската компания „Росатом“ осъди нанасянето на удар на иранската атомна електроцентрала „Бушехр“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руската държавна компания за ядрена енергетика „Росатом" осъди удар, нанесен на територията на иранската атомна електроцентрала „Бушехр" и призова за деескалация на напрежението около съоръжението, предаде Ройтерс.

„Категорично осъждаме случилото се и призоваваме всички страни в конфликта да положат всички усилия за деескалация на ситуацията около атомната електроцентрала в Бушехр", заяви генералният директор на „Росатом" Алексей Лихачов.

В изявление на Лихачов се посочва, че ударите са били нанесени „на територия, граничеща със сградата на метеорологичната служба, разположена на територията на атомната електроцентрала в Бушехр, в непосредствена близост до действащия енергиен блок". В изявлението се добавя, че нивата на радиация около построената от Русия централа са нормални и че няма пострадали сред служителите, посочи БТА.

Иранската организация за атомна енергия, цитирана от информационната агенция „Тансим", заяви, че снаряд е ударил района в близост до електроцентралата.