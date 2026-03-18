Двама души бяха убити при иранска ракетна атака срещу Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко двама души бяха убити при иранска ракетна атака в Израел, предаде ДПА, като се позова на израелски медии.

Двамата са били тежко ранени при атака в град Рамат Ган близо до Тел Авив и по-късно са починали от раните си, съобщиха вестниците „Аарец" и „Таймс ъф Израел", позовавайки се на службата за спешна помощ „Маген Давид Адом".

Други двама души са получили леки наранявания в градовете Бней Брак и Петах Тиква източно от Тел Авив, посочи БТА.

Иранската държавна телевизия заяви, че Иран е изстрелял ракети с касетъчни бойни глави срещу Тел Авив в отговор на убийството на ръководителя на иранските сили за сигурност Али Лариджани.

Израелската армия съобщи, че са получени сигнали за удари на няколко места в централната част на страната и призова хората да стоят настрана от засегнатите райони.

На публикувани от медиите кадри се виждат щети на жп гара „Савидор" в Тел Авив.

Междувременно дрон отново атакува американското посолство в Багдад и в района се чу експлозия, предаде Ройтерс, като се позова на иракските служби за сигурност.