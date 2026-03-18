Австралия: Ирански снаряд удари наша военновъздушна база в ОАЕ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви, че ирански снаряд е паднал в близост до австралийската военновъздушна база „Ал Минхад" в Обединените арабски емирства (ОАЕ), но всички австралийски военнослужещи са в безопасност, предаде Ройтерс.

„Има леки щети по жилищен блок и медицински център вследствие на малък пожар, възникнал в резултат на удара на ракетата по пътя, водещ към базата", заяви Албанезе пред репортери в Тасмания.

ОАЕ междувременно призоваха за деескалация след иранските въздушни удари, но настояха, че имат право на самоотбрана, предаде ДПА.

ОАЕ ще продължат да работят със САЩ като партньор, за да предотвратят по-нататъшна ескалация в региона, заяви посланикът на ОАЕ в Германия Ахмед Алатар в интервю за в. „Ханделсблат", като добави, че ОАЕ запазват пълното си право на самоотбрана съгласно международното право, посочи БТА.

Иран атакува страните от Персийския залив от началото на войната преди около две седмици и половина, като ОАЕ са подложени на особено силен обстрел.

Новоназначеният върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей призова страните от Залива да затворят американските бази на тяхна територия, като предупреди, че в противен случай атаките ще продължат.

Алатар заяви, че ОАЕ в момента се намират в състояние на самоотбрана и призова Иран да спре атаките незабавно.

Той каза още, че ОАЕ са дали ясно да се разбере, че няма да позволят територията им да бъде използвана за атаки срещу Иран, добавяйки, че въпреки това Иран умишлено взема на прицел жилищни сгради, летища и други граждански обекти с ракетите и дроновете си.

ОАЕ в продължение на години изграждат на имиджа си на безопасно място в Близкия изток, както и на логистичен център, финансов център и дестинация за луксозни почивки, заяви Алатар, добавяйки, че войната с Иран сега заплашва този бизнес модел.

Той все пак каза, че все още не е загубил надежда за дипломатическо решение.