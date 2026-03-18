Израелски въздушен удар порази централната част на Бейрут след предупреждение за евакуация

Израелски въздушен удар порази квартал „Башура" в центъра на Бейрут, заяви очевидец на агенция Ройтерс, като добави, че в района се е чул силен взрив, след като израелските военни предупредиха жителите на сграда да я напуснат, предаде Ройтерс.

Атаката беше част от по-широкообхватната поредица от израелски удари срещу Ливан рано тази сутрин, включваща нападения срещу други части на ливанската столица, както и южната и източната част на страната, които сигнализираха за засилване на израелската кампания срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула", посочи БТА.

При други израелски удари в Бейрут тази сутрин са били убити най-малко шестима души и са били ранени 24, съобщи ливанското министерство на здравеопазването. В южната и в източната част на Ливан най-малко 14 души са били убити при отделни израелски въздушни удари, съобщи държавната информационна агенция на Ливан, цитирайки министерството на здравеопазването.

Израелската армия заяви, че е започнала да нанася удари по цели на „Хизбула" в Южен Ливан.

Новите удари въвличат Ливан още по-дълбоко във войната в Близкия изток, след като „Хизбула" атакува Израел на 2 март, заявявайки, че целта ѝ е да отмъсти за убийството на върховния лидер на Иран, посочва Ройтерс. Израел отговори с офанзива, която отне живота на повече от 800 души в Ливан и принуди над 800 000 да напуснат домовете си.