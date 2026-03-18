Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж в полза на Израел, съобщи агенцията на съдебната власт

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж в полза на Израел, предаде Ройтерс, като цитира информация на информационната агенция на иранската съдебна власт "Мизан", която съобщава, че името му е било Курош Кейвани.

Мъжът е бил признат за "виновен в предоставянето на снимки и информация за чувствителни обекти в Иран на израелската шпионска агенция Мосад", според същия източник.

Във веднага продължаваща от десетилетия скрита война с Израел, Иран е екзекутирал мнозина, обвинени във връзки с Мосад и в улесняване на неговите операции в страната, посочи БТА.