Иран: Присъствието на американски сили е довело до удари в градски райони в Персийския залив

Иранските удари в близост до градски райони в страните от Персийския залив се дължат на преместването на американските сили от военни бази в хотели в градовете, заяви външният министър Абас Арагчи в изявление по телевизия "Ал Джазира", предаде Ройтерс.

"Където и да се събираха американски сили, където и да имаше съоръжения, принадлежащи на тях, те бяха набелязани. Възможно е някои от тези места да са били близо до градски райони", заяви иранският дипломат.

Арагчи призна, че страните в региона са "разстроени и техните хора са пострадали или са били обезпокоени" от иранските удари, посочи БТА.

Той обаче заяви, че вината за започването на войната на 28 февруари е изцяло на САЩ, отбелязва Ройтерс.