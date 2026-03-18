Микробус падна в морето на пристанище Дафни в Света гора

Инцидент, който по чудо се размина без жертви, разтърси Света гора вчера сутринта. Пътнически микробус, обслужващ вътрешните линии на монашеската република, падна във водите на Егейско море в района на централното пристанище Дафни.
Драмата се разиграла около 08:30 ч., докато на пристанището е имало засилено движение на поклонници и работници. При извършване на задна маневра в непосредствена близост до ръба на кея, 72-годишният водач загубил контрол над управлението. Свидетели разказват, че возилото буквално „пропаднало" в дълбоките води, като за секунди се напълнило с вода.
За щастие, в критичния момент в микробуса не е имало пътници. Опитният шофьор е реагирал светкавично – успял е да отвори вратата и да излезе от кабината. Мъжът е доплувал до близките скали, където му е оказана помощ от пристанищните власти.
„Всичко стана за миг, беше истински късмет, че вратата не блокира", коментираха присъстващи на мястото монаси.
Няколко часа по-късно, със специализиран кран, микробусът е бил изваден от морското дъно. Въпреки първоначалните опасения, не е регистрирано замърсяване на акваторията с гориво-смазочни материали. Разследването продължава, като основната версия остава човешка грешка.