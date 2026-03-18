Микробус падна в морето на пристанище Дафни в Света гора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Инцидент, който по чудо се размина без жертви, разтърси Света гора вчера сутринта. Пътнически микробус, обслужващ вътрешните линии на монашеската република, падна във водите на Егейско море в района на централното пристанище Дафни.

Драмата се разиграла около 08:30 ч., докато на пристанището е имало засилено движение на поклонници и работници. При извършване на задна маневра в непосредствена близост до ръба на кея, 72-годишният водач загубил контрол над управлението. Свидетели разказват, че возилото буквално „пропаднало" в дълбоките води, като за секунди се напълнило с вода.

За щастие, в критичния момент в микробуса не е имало пътници. Опитният шофьор е реагирал светкавично – успял е да отвори вратата и да излезе от кабината. Мъжът е доплувал до близките скали, където му е оказана помощ от пристанищните власти.

„Всичко стана за миг, беше истински късмет, че вратата не блокира", коментираха присъстващи на мястото монаси.

Няколко часа по-късно, със специализиран кран, микробусът е бил изваден от морското дъно. Въпреки първоначалните опасения, не е регистрирано замърсяване на акваторията с гориво-смазочни материали. Разследването продължава, като основната версия остава човешка грешка.