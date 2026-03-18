Гърция дава по 150 евро на младежи за ваканции и култура, и българите с право на Youth Pass

От 1 април хиляди младежи в Гърция, ще могат да кандидатстват за финансовата помощ, предназначена за култура, туризъм и транспорт.

Българските граждани, които живеят, учат или работят в Гърция, също имат право на 150 евро от Youth Pass 2026, стига да отговарят на основните критерии за пребиваване.

Правителството обяви официалния график за програмата „Младежки пропуск" (Youth Pass) за 2026 година. Дигиталната дебитна карта на стойност 150 евро е насочена към младите хора на възраст 18 и 19 години, като целта е да се стимулира участието им в културния живот и туристическия сектор на страната.

Бенефициенти по програмата са всички младежи, които до 31 декември 2025 г. са навършили пълнолетие (18 години) или са на 19-годишна възраст. Основното изискване е кандидатите да бъдат данъчно пребиваващи в Гърция. Важна подробност е, че програмата не налага социални или подоходни критерии – бонусът е достъпен за всички, отговарящи на възрастовото условие.

Прозорецът за подаване на заявления ще бъде отворен от 1 април до 15 май 2026 г. Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез платформата vouchers.gov.gr. За целта потребителите трябва да разполагат с валидни кодове в системата Taxisnet.

За тези, които вече са получили първия си транш от 150 евро миналата година (при навършване на 18 г.), плащането за втората година се извършва автоматично. Те не трябва да подават нова заявка, стига да продължават да отговарят на условията за пребиваване.

Сумата от 150 евро ще бъде заредена в дигитална карта, която може да се използва чрез смартфон за безконтактни плащания. Срокът на валидност на картата е две години. Средствата са целеви и могат да се използват за самолетни и ферибоотни билети, влакове (Hellenic Train) и междуградски автобуси (KTEL). Входове за музеи, театри, киносалони и посещение на концерти. Настаняване в хотели, стаи под наем и организирани къмпинги.

Първите преводи към одобрените нови кандидати се очаква да бъдат финализирани до края на месец май.