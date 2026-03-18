Вътрешният министър на Саудитска Арабия разговаря с иракския си колега

Министърът на вътрешните работи на Саудитска Арабия Абдулазиз бин Сауд бин Наиф бин Абдулазиз разговаря с иракския колега генерал-лейтенант Абдуламир Камел Аш Шамари.
По време на разговора те разгледаха последните събития в региона, пише БТА.
Иракският вътрешен министър потвърди ангажимента на своята страна към сигурността и безопасността на Саудитска Арабия. Той също така изрази своята признателност за усилията ѝ да улесни напускането на иракски граждани, засегнати от настоящата ситуация.
Той също така похвали предприетите мерки за осигуряване на безпрепятственото им преминаване – по въздух и по суша – от страните от Персийския залив през Саудитска Арабия, като подчерта дълбочината на братските отношения между двете държави.