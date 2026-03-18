Вътрешният министър на Саудитска Арабия разговаря с иракския си колега

Министърът на вътрешните работи на Саудитска Арабия Абдулазиз бин Сауд бин Наиф бин Абдулазиз разговаря с иракския колега генерал-лейтенант Абдуламир Камел Аш Шамари.

По време на разговора те разгледаха последните събития в региона, пише БТА.

Иракският вътрешен министър потвърди ангажимента на своята страна към сигурността и безопасността на Саудитска Арабия. Той също така изрази своята признателност за усилията ѝ да улесни напускането на иракски граждани, засегнати от настоящата ситуация.

Той също така похвали предприетите мерки за осигуряване на безпрепятственото им преминаване – по въздух и по суша – от страните от Персийския залив през Саудитска Арабия, като подчерта дълбочината на братските отношения между двете държави.