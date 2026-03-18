Човешки кости са открити в изкуствено езеро на Халкидическия полуостров

Зловеща находка е била открита в изкуствено езеро на хотел в Ситония – средния ръкав на Халкидическия полуостров в Северна Гърция, съобщават местните медии.

Както пише солунският портал thestival.gr, по информация на полицейски източници на дъното на езерото са били открити череп и кости, посочи БТА.

Според сведенията частите от скелета са били намерени по време на дейности по почистването на езерото.

Властите смятат, че черепът и костите са човешки. Те не изключват те да са били на дъното на езерото в продължение на много години, защото досега езерото не е било почиствано.

Костите са предадени за изследване на Съдебномедицинската служба в Солун.