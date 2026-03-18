Босненската Република Сръбска преизбра Саво Минич за премиер

Саво Минич беше официално избран за трети пореден път за премиер на босненската федеративна единица Република Сръбска, след като 48 депутати гласуваха в полза на избирането му, седем бяха „против", а осем се въздържаха, предаде регионалната телевизия Ен1.

Минич заяви, че няма да има кадрови промени в правителството, което означава, че всички, които са заемали министерски длъжности до 16 март, когато премиерът подаде оставка, ще запазят позициите си.

В понеделник Минич подаде оставка от поста министър-председател на Република Сръбска за втори път, а тя беше приета същата вечер на извънредно заседание на парламента на Република Сръбска, посочи БТА.

Минич пое поста в началото на септември 2025 г. след оставката на предишния премиер Радован Вишкович. Централната избирателна комисия (ЦИК) на Босна и Херцеговина оспори легалността на правителството след отстраняването на тогавашния президент на Република Сръбска Милорад Додик, който даде мандата за съставяне на правителство на Минич. По-късно Минич бе предложен повторно за носител на мандата от Ана Тришич-Бабич, изпълняваща длъжността президент на Република Сръбска след отстраняването на Додик. Това решение също бе оспорено, тъй като в Конституцията на съставната единица не е обособена функцията „изпълняващ длъжността президент на Република Сръбска".

След като новоизбраният президент на Република Сръбска Синиша Каран го номинира за трети път за премиер, законността на правителството вече не би трябвало да бъде поставяна под въпрос, отбелязва Ен1.

Според Дейтънското мирно споразумение, което сложи край на войната в Босна (1992-1995 година), страната беше разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете части са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация.