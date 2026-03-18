Китайски учени откриха нови доказателства за образуването на звезди

Китайски астрономи са идентифицирали двойка млади, сини „бебешки звездни купове" в покрайнините на Млечния път, на разстояние от около 45 000 светлинни години от Земята. Те са нарекли двойката купове „Емей-1" и „Емей-2"0, съобщи КМГ.

Откритието, направено от изследователски екип от Факултета по физика и астрономия на Китайския западен педагогически университет, беше публикувано онлайн в сряда в списанието Nature Astronomy.

„Бебешките звездни купове" са съвкупности от много млади звезди в ранните етапи на формиране. Отличаващи се с неотдавнашното си раждане, тези звезди изглеждат забележимо по-сини и по-ярки от по-старите си събратя.

Хъ Джъхун, доцент в университета и първи автор на статията, заяви, че проследявайки произхода на куповете, изследователите са установили, че те са се родили от бурно сблъскване между две гъсти газови агломерации преди около 11 милиона години.

Дълго време астрономите, наблюдаващи газовите агломерации, успяваха да открият само газ, но никога никакви признаци за наличие на звезди. Откритието на куповете „Емей" потвърждава, че при екстремни условия такива облаци могат да дадат начало на звезди – откритие, което коренно променя разбиранията за местата, където могат да се образуват звезди.

То също така предоставя директни наблюдателни доказателства в подкрепа на теорията, че Млечният път създава нови звезди чрез привличане на свеж газ от околното пространство.