Али Лариджани бил мишена и на ирански опозиционни ...

Бензиностанциите на гръцкия остров Лесбос започват безсрочна стачка

3424
Бензиностанция. СНИМКА: Pixabay

Бензиностанциите на гръцкия остров Лесбос затварят безсрочно от утре заради наложения от правителството таван на търговската надценка на горивата като мярка за борба с последствията от рязкото поскъпване на петрола заради войната в Иран, съобщи АНА-МПА.

Решението за спирането на работата е било взето на общо събрание на Съюза на собствениците на бензиностанции на Лесбос, посочи БТА.

Търговците на горива на дребно заявяват, че са „изчерпали всякакво поле на рентабилност" и се обявяват против „налагането на един нелогичен и грешно изчислен лимит изключително върху печалбата на бензиностанциите".

Те се оплакват, че мярката не засяга рафинериите на петролни продукти, „които носят решаващата отговорност за резките увеличения на цените на горивата от началото на войната".

Собствениците на бензиностанции на острова настояват таванът на търговската надценка да бъде увеличен за островите в северната част на Егейско море от 12 евроцента (с ДДС) на 20 евроцента. Като алтернативно решение те предлагат максималната печалба да бъде определена на равнището, на което е била на 27 февруари 2026 г., т.е. един ден преди началото на войната.

Гръцкото правителство въведе ограничения на търговската печалба при горивата и при стоките от първа необходимост като мярка за борба с поскъпването заради кризата в Близкия изток и свързаните с нея смущения на световните пазари.

Четете още

Още от Балкани

