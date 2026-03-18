ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото НС

Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22493267 www.24chasa.bg

Американски съдия разпореди служителите на международната медия “Гласът на Америка“ да бъдат върнати на работа

Снимка: Pixabay

Американски съдия блокира план на кабинета на американския президент Доналд Тръмп за освобождаването на стотици служители от екипа на американската международна медия "Гласът на Америка", предаде ДПА.

Ройс Ламбърт - съдия от федерален окръжен съд на САЩ, разпореди повече от 1000 служители да бъдат върнати на работа до 23 март, както и възобновяване на международното излъчване, посочи БТА.

В решението си Ламбърт заяви, че опитите за спиране на операциите на Агенцията на САЩ за глобални медии, която ръководи международния радио- и телевизионен оператор "Гласът на Америка", са незаконни.

През септември Ламбърт издаде временна ограничителна заповед, която прекъсна уволненията в агенцията.

Бившата ръководителка на агенцията Кари Лейк, назначена от американския президент Доналд Тръмп в началото на втория му мандат, обяви съкращенията през месец август. Това беше последвано от указ на Тръмп през март, с която той разпореди рязко съкращаване на дейността на финансирания от САЩ оператор, който създава съдържание на различни езици за чуждестранна публика.

"Гласът на Америка" – медия, създадена през 1942 година с цел да се противопостави на нацистката пропаганда, отдавна се счита за основно средство за популяризиране на американските ценности по света.

Въпреки че правните гаранции са предназначени за предотвратяване на политическа намеса в редакционното съдържание, Тръмп неколкократно влезе в противоречие с медията. По време на пандемията от COVID-19 той обвини "Гласът на Америка" във възпроизвеждане на китайска пропаганда.

Снимка: Pixabay

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото НС