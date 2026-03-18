Черна гора затвори 14-а преговорна глава по пътя си към присъединяване към ЕС

Черна гора затвори Глава 21 от преговорите си за членство Европейския съюз – „Трансевропейски мрежи", съобщи МИНА. Това се случи на Междуправителствена конференция Черна гора – ЕС, проведена снощи в Брюксел, информираха от правителството в Подгорица.

Това е 14-ата затворена глава (от общо 33 – бел. ред.) в рамките на преговорния процес за членство в ЕС и 11-ата, откакто страната получи положителна оценка за изпълнението на междинните критерии (IBAR) в областта на върховенството на закона, отбелязва черногорската агенция.

Премиерът на Черна гора Милойко Спаич заяви, че развитието на трансевропейските мрежи има ключово значение за засилване на свързаността между хората, икономиките и идеите на континента. По думите му напредъкът по тази глава надхвърля чисто инфраструктурното измерение и представлява важна стъпка към по-дълбоката интеграция на страната в Европейския съюз, посочи БТА.

Спаич подчерта, че геостратегическото положение на Черна гора – между Адриатическо море и Западните Балкани – определя приоритета за развитие на транспортната и енергийната свързаност като част от по-широката европейска система за мобилност, логистика и икономическа интеграция. Той отбеляза, че всички ключови инфраструктурни решения се вземат с оглед на регионалната свързаност и приноса им към по-интегриран европейски континент.

Премиерът на Черна гора изтъкна, че страната участва активно в определянето на приоритетни транспортни коридори и работи за засилване на регионалната координация. В енергийния сектор Черна гора продължава да разширява взаимовръзките със съседните държави и ЕС, като специално внимание беше обърнато на подводния електрически кабел с Италия, който вече функционира като важна връзка между Западните Балкани и европейския енергиен пазар.

По думите му проектът допринася за повишаване на сигурността на доставките, регионалната стабилност и интеграцията на енергийните системи. В същото време Черна гора участва в редица регионални инициативи за диверсификация на енергийните източници, включително проекта за Йонийско-Адриатическия газопровод (IAP).

Спаич подчерта още, че дългосрочната визия на страната е насочена към развитие на възобновяемите енергийни източници, модернизация на електроенергийната инфраструктура и внедряване на нисковъглеродни решения в съответствие с европейските политики за зелен преход.

Той изрази благодарност към Европейската комисия, Кипърското председателство на Съвета на ЕС и държавите членки за конструктивния диалог и подкрепата в процеса на присъединяване. Спаич увери, че Черна гора ще продължи да укрепва административния си капацитет, да планира внимателно инфраструктурните инвестиции и да гарантира пълно съответствие с европейските стандарти.

През януари Черна гора затвори предната си преговорна глава – Глава 32, отнасяща се до финансовия надзор, припомня местното издание "Виести".

Черна гора получи статут на страна кандидат за членство в ЕС през 2010 г., а преговорите започнаха през 2012 г. Държавата е отворила всички 33 преговорни глави.