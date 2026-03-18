Кметът на Тбилиси: Цяла Грузия скърби за грузинския патриарх Илия Втори

Патриарх Илия Втори беше и ще остане символ на националното единство, заяви кметът на Тбилиси Каха Каладзе, след като по време на днешното заседание на Общинския съвет бе почетена с минута мълчание паметта на Католикос-патриарха на цяла Грузия Илия Втори, предаде грузинската обществена медия ГПБ.

Обръщайки се към членовете на градската управа, Каладзе подчерта, че Грузия е обхваната от скръб, посочи БТА.

"Днес цяла Грузия оплаква своя духовен отец – човек, чийто принос към живота на страната и народа е неизмерим. Неговото служение беше ярко олицетворение на любов, смирение, търпение и всеотдайност. Илия Втори беше и ще остане символ на националното единство. Загубата му ще остане незарастваща рана за Грузия и за неговите духовни чеда още дълго време", заяви Каладзе.

Кметът открои и ключовата роля на патриарха за възстановяването и укрепването на Грузинската православна църква след десетилетия на съветски репресии.

"Илия Втори успя постепенно да възроди и укрепи Грузинската православна църква, силно отслабена след болшевишкия период, както и да издигне духовния живот на нацията. Под неговото ръководство Патриаршията на Грузия се превърна не само в център на вярата, но и във важен фактор за формирането на националното съзнание и развитието на грузинската култура", заключи кметът на Тбилиси.