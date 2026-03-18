Иранският посланик приветства доставките на хуманитарна помощ от Азербайджан

Иранският посланик в Азербайджан Моджтаба Демирчилу приветства изпратената хуманитарна помощ от Баку, предаде азербайджанската информационна агенция АЗЕРТАДЖ.

„Азербайджан изпрати хуманитарна помощ на Иран за втори път. Използвайки случая, изразявам искрената си благодарност към правителството и народа на Азербайджан. Този акт отразява нашите споделени културни ценности да си помагаме взаимно в трудни моменти. В навечерието на Невруз този жест на добра воля е високо оценен от иранската страна. Очакваме с нетърпение да празнуваме бъдещи празници заедно", заяви Моджтаба Демирчилу в изявление пред журналисти.

Посланикът определи изпращането на първата хуманитарна помощ от Азербайджан за Иран като похвална стъпка и отбеляза, че тя е била високо оценена. Той също така подчерта, че някои държави са изразили интерес да използват територията на Азербайджан за доставяне на хуманитарна помощ до Иран, посочи БТА.