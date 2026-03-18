Влекач потъна на пристанище Мидия в Румъния, един човек от екипажа загина

Влекач потъна на пристанище Мидия в Югоизточна Румъния, съобщават от Инспектората за извънредни ситуации в Добруджа в Румъния.

В момента на инцидента на борда на плавателния съд е имало петима души. Един от тях е бил докаран на кея и е бил реанимиран, но малко след това е починал. Останалите четирима, включително капитана, се издирват, посочи БТА.

На място има три линейки, хеликоптер на Спешната помощ СМУРД (SMURD), пожарна кола, лодка и екип водолази.

Под координацията на прокуратурата тече разследване, за да се установят причините и обстоятелствата за инцидента.