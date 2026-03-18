Растат случаите на менингит във Великобритания, свършиха ваксините

20 случая на менингит са регистрирани в сряда във Великобритания. Здравните власти се борят да спрат най-тежката епидемия в страната от едно поколение насам, пише "Дейли мейл".

Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA) съобщи тази сутрин, че общият брой е нараснал от 15-те случая, обявени вчера, като същевременно се опасява, че броят на смъртните случаи, който засега е два, също може да се увеличи.

От общо 20-те нови случая девет са потвърдени лабораторно, а 11 все още се разследват. Шест от потвърдените случаи са идентифицирани като менингит тип Б.

Професионалната организация „Национална фармацевтична асоциация" съобщи тази сутрин, че към момента няма налични количества ваксини срещу менингит тип Б, които хората да могат да закупят със собствени средства.

Беше обявена национална тревога след смъртта на ученик от гимназия и студент, а случаи извън Кент бяха регистрирани в Лондон и Франция.

9-месечно бебе се бори за живота си в болница в Лондон, като докторите предупредиха, че я очакват животоспасяващи операции.

Говорителят на Агенцията за здравна сигурност тази сутрин поясни на брифинг, че повечето заразени са млади хора.

Предполага се, че епидемията е тръгнала от нощния клуб „Club Chemistry" в Кентърбъри. Сред загиналите са 18-годишна ученичка и 21-годишен студент.

Експертите се опасяват, че събитията в клуба може да са допринесли за разпространението на вируса и че броят на случаите може да се увеличи в следващите дни.

Повече от дузина са хоспитализирани и съществуват опасения, че броят им може да се увеличи, тъй като симптомите могат да се появят до 14 дни след заразяването, а посетителите на клуба са продължили да общуват помежду си, преди избухването на епидемията да стане публично достояние.

Директорът на Националната фармацевтична организация заяви, че не е ясно кога ще са налични ваксините. По думите му запасите са свършили, а повечето дистрибутори също нямат наличности.