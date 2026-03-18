Лекари от болници в Гърция стачкуват за по-високи заплати

Лекари от гръцки болници провеждат днес 24-часова национална стачка, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ, позовавайки се на информация от Федерацията на съюзите на болничните лекари в Гърция – синдикална организация, която представлява лекарите, работещи в държавните болници в страната.

Основните искания на медиците са за увеличаване на възнагражденията и за покриване на незаетите щатни позиции в здравната система.

В рамките на протестните действия са предвидени събирания в различни градове на страната, като централната протестна демонстрация в Атина е насрочена за 12:00 часа (местно и българско време) пред сградата на Министерството на здравеопазването в гръцката столица, информира ЕРТ, цитирана от БТА.

От федерацията призовават всички лекари да се включат в стачката и подчертават, че ще продължат действията си до постигане на „съществени увеличения на заплатите, назначения на постоянни лекари на пълно работно време и въвеждане на по-добри условия на труд". Синдикалната организация отбелязва още, че протестите са част от натиска към властите, след като на 11 март бяха проведени протестни действия в подкрепа на лекарите специализанти.

Здравните власти към момента не съобщават за сериозни затруднения в работата на болниците, като се очаква спешната помощ да бъде осигурена, инфомира още телевизия ЕРТ.