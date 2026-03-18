Израелски медии: Иранският министър на разузнаването е ликвидиран

Свързаното с опозицията медийно издание „Иран Интернешънъл" съобщи в сряда сутринта, че Израел е направил опит да ликвидира иранския министър на разузнаването Есмаил Хатиб при нощни удари в Техеран. Изданието посочи, че съдбата му е неизвестна. Израелският информационен сайт ynet твърди, че има индикации, че той е бил убит.

Хатиб беше назначен за министър на разузнаването през 2021 г. "Иран Интернешънъл" съобщи, че той се смята за особено близък до новия върховен лидер Моджатаба Хаменей. През ноември, преди избухването на масовите протести в Ислямската република, Хатиб предупреди за „условия за възникване на обществено недоволство" и заяви на заседание на Съвета за сигурност, че „врагът се опитва да навреди на върховния лидер Хаменей".

Изглежда също, че командирът на дивизия „Имам Хусейн" в Бейрут е бил ликвидиран през нощта, след като зае поста само преди няколко дни, след като предшественикът му Али Табаджа беше убит миналата седмица. Милицията включва бойци от различни националности от целия Близък изток и е създадена през 2016 г. под ръководството на Касем Солеймани, бивш командир на силите „Кудс", който беше убит при американски въздушен удар в Багдад през 2020 г.

Израелските въоръжени сили съобщиха в сряда, че през нощта въздушните сили, ръководени от военното разузнаване, са нанесли удари по обекти, принадлежащи към иранската система за балистични ракети и друга инфраструктура на режима. Целите включваха щаба на охранителната единица на Корпуса на ислямската революционна гвардия, отговаряща за справянето с протестите и безредиците в Иран, център за поддръжка на логистичния и поддържащия отдел на Силите за вътрешна сигурност и команден център, свързан със системата за балистични ракети.

В същото време, според израелските въоръжени сили, са нанесени удари по няколко системи за противовъздушна отбрана с цел да се засили въздушното превъзходство на израелските ВВС над Иран. „Извършените удари са част от фазата на задълбочаване на щетите по основните системи и основите на иранския терористичен режим", заявиха от армията, без да споменават министъра на разузнаването.

По-рано иранският външен министър Абас Арагчи коментира убийството на Али Лариджани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност, и заяви, че то няма да има никакво влияние върху стабилността на режима.

„Не знам защо Америка и Израел все още не са разбрали, че Ислямската република Иран има силна политическа структура с утвърдени политически, икономически и социални институции. Наличието или отсъствието на даден индивид не засяга тази структура", заяви той в интервю за "Ал Джазира".

„Това, което има значение, е силата на иранската политическа система. Никога не сме имали по-важна личност от лидера (Върховния лидер Али Хаменей) и дори когато лидерът беше убит, системата продължи да функционира и незабавно беше назначен наследник. Ако бъде убит друг човек, ще бъде същото", добави той.

Арагчи засегна и възможността самият той да стане мишена.

„Ако някой ден външният министър бъде нападнат, в крайна сметка някой друг ще заеме мястото му. Всеки може да стане мишена, но както всички останали, ние ще останем непоколебими и ще се борим за целите и интересите на нашата страна. Ако се наложи, ще пожертваме живота си за тези цели."