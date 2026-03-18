НАТО праща втора система "Пейтриът" в "Инджирлик" в Турция

Система "Пейтриът" СНИМКА: Екс/ @jurgen_nauditt

В авиобаза „Инджирлик" в окръг Адана се разполага втора система за противовъздушна отбрана „Пейтриът". Системата е предоставена от Съюзното въздушно командване на НАТО (Allied Air Command – AIRCOM), базирано в Рамщайн, Германия, и ще допълни вече разположения испански комплекс в базата.

Новото разгръщане беше потвърдено от говорителя на Министерството на националната отбрана на Турция, контраадмирал Зеки Актюрк  , по време на редовния седмичен брифинг.

Мярката идва след инцидент от 13 март, при който балистична ракета, изстреляна от Иран, е навлязла в турското въздушно пространство, което доведе до засилване на мерките за противовъздушна отбрана на страната.

Брифингът на Министерството на националната отбрана се проведе в 10-а главна реактивна авиобаза „Инджирлик", под ръководството на Командването на бойните военновъздушни сили.

Четете още

Още от Балкани

