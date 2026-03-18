Иран няма да промени позицията си срещу разработването на ядрени оръжия

Позицията на Иран срещу разработването на ядрени оръжия няма да се промени значително, заяви иранският външен министър Абас Арагчи в интервю за катарската телевизия "Ал Джазира".

Новият върховен лидер на Ислямската република Моджтаба Хаменей все още не е изразил възгледите си по този въпрос, посочи Арагчи.

Аятолах Али Хаменей, който бе убит в началото на американско-израелската война срещу Иран, издава преди повече от двадесет години фетва (религиозно постановление) срещу оръжията за масово унищожение. Западни страни, сред които САЩ и Израел, години наред обвиняват Техеран, че се стреми да разработи ядрени оръжия, докато властите в Ислямската република твърдят, че програмата има единствено мирни цели, пише БТА.

Арагчи каза, че фетвите зависят от ислямския правов контекст, в който са издадени, и добави, че не може да съди за юридическите или политическите възгледи на новия върховен лидер Моджтаба Хаменей.

Иранския дипломат смята, че след като войната свърши, страните от Персийския залив трябва да разработят нов протокол за Ормузкия проток, с който да се гарантира безопасното плаване по морския път и който да отразява интересите на Иран и региона.

Техеран затвори Ормузкия проток, през който минават около 20% от международните доставки на петрол и втечнен газ, и се зарече да не допусне "и един литър" от тези суровини да стигне до САЩ, Израел или техните партньори. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф вчера написа в социалната мрежа "Екс", че войната безвъзвратно е променила ситуацията в протока.

САЩ се опитаха да съставят военноморска коалиция, която да ескортира танкерите в залива, но повечето държави от НАТО заявиха, че не искат да участват във военни операции срещу Иран. Франция обяви, че ще обмисли възможността за участие в такава международна коалиция само след прекратяването на огъня и след предварителни преговори с Техеран.

По думите на Арагчи прекратяването на войната е възможно, само ако бъдат спрени военните действия в целия регион и ако Иран получи обезщетение за нанесените му щети.

Арагчи бе запитан и защо иранските удари в Персийския залив са насочени не само срещу американски военни бази, но и към жилищни и търговски райони. Той отговори, че част от американските военни сили са разположени в градски райони. "Американските сили ще бъдат атакувани където и да се струпват, каквито и обекти да контролират. Възможно е част от тези места да са близо до градски райони", посочи Арагчи. Той призна, че страните в региона са "разстроени и техните народи са били засегнати" от иранските удари, но добави, че вината за това е изцяло на САЩ, които са започнали войната.

Външният министър също така коментира убийството на ръководителя на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани и на други висши фигури, като посочи, че това няма да спре операциите на Техеран. Арагчи отбеляза, че на местата на убитите висши фигури бързо се назначават нови хора. По думите му САЩ и Израел не разбират, че Ислямската република има стабилна политическа система, която не зависи от отделни личности.

Смъртта на висши служители не предизвиква нарушения в управлението и държавата продължава да функционира, подчерта Арагчи.

По-рано днес иранската държавна телевизия предаде, че Техеран е обстрелвал Тел Авив с ракети с касетъчни бойни глави в отговор на убийството на Лариджани.