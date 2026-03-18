Китай предложи на Тайван обединение за енергийни доставки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай предложи днес на Тайван обединение в името на енергийната сигурност, предаде Ройтерс.

Правителствата по света се опитват да си осигурят алтернативни енергийни доставки на фона на войната в Близкия изток и проблемите с доставките на горива през ключовия Ормузки проток.

Тайван, който получава една трета от втечнения си природен газ от Катар и не внася никаква енергия от Китай, казва, че си е гарантирал алтернативни доставки за идните месеци, включително от САЩ, пише БТА.

Говорителят на китайската служба по въпросите на Тайван Чън Бинхуа заяви пред репортери в Пекин, че "мирното обединение" ще гарантира на Тайван по-голяма сигурност по отношение на енергията и ресурсите.

"Готови сме да предоставим на сънародниците ни от Тайван стабилна и надеждна енергия, както и сигурност на ресурсите, за да могат да живеят по-добре", изтъкна китайският представител.