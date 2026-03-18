Наши учители се обучаваха в Международния космически лагер в Измир

Международният комически лагер в Измир (Space Camp), който работи в партньорство с американската космическа агенция НАСА (NASA), започна да провежда програма за обучение на учители. Нововъведението дойде 25 години след създаването на лагера, а първите две групи с преподаватели бяха от България.

Началото на тези програми беше поставено с тестова група през изминалата година, а в периода от 14 до 18 март 2025 г. трийсет български учители изпитаха какво е усещането да летиш в Космоса, но като част от първата редовна програма за обучения на организацията. Идеята на тези програми е, когато се върнат в България, учителите да разкажат на своите ученици за преживяното и по този начин да привлекат интереса им към Космоса и природните науки.

Симулатори, които дават представа какво се случва отвъд атмосферата и гравитацията, предизвикаха любопитството на първите учители, които се „отправиха" към необятното космическо пространство.

„Тръгвайки към лагера, моите учениците ме натовариха със задача, която те са изпълнявали тук и която да се опитам да разреша. Тя беше следната: сами ли сме във Вселената и има ли извънземни? Още не съм разбрала отговора, но когато се върна, ще разкажа и на останалите, че всъщност Центърът (в Измир – бел. ред.) е прекрасен и дава възможност на учениците сами да стигнат до отговорите, които ги вълнуват и (които) търсят", разказа пред БТА заместник-директорът на 6-то основно училище „Граф Игнатиев" в София – д-р Гена Живкова.

В това „пътуване" учителката по природни науки от СУ „Панайот Волов" – гр. Шумен Сийка Божимирова видя връзката между изобретяването на нови технологии и продукти и желанието за достигане до далечни точки на Вселената.

„Всичко ново, което се е появило на земята, е започнало от Космоса. Ние сме измислили всички тези нови и страхотни технологии, които ползваме днес, за да можем да ги ползваме в Космоса. И всъщност това е нещо, което малко деца знаят, даже бих казала, че и малко възрастни, и затова е много ценно да видят къде започва всичко това, да срещнат истинската наука – тази, от която имаме нужда и дава резултати", каза Сийка Божимирова.

В лагера учителите „летяха" с космически кораб, а по-смелите се качиха и на симулатор, който пресъздава висенето с главата надолу и невъзможността за стъпване при липса на земно притегляне. Задачите доказаха, че лекотата изисква усилие, особено когато си надалече и нависоко.

„Днес имах възможност да се кача на един от симулаторите, който симулира движение, когато си на Луната. Много вълнуващо беше да видя моите отпечатъци върху Луната. А какво е усещането – вълнуващо, много вълнуващо. Дадох си сметка за някои умения, които ми липсват и как мога да се грижа по-добре за тялото си, защото в Космоса то работи малко по-различно", разказа Сийка Божимирова.

„Да използваш тежестта на собственото си тяло, но не по обичайния начин, е много интересно преживяване, защото те учи на това, че без значение каква е ситуацията, винаги трябва да намериш решение как да действаш и това да стане максимално бързо, така че бих казала, че ще бъде интересно предизвикателство за всеки ученик да опита", смята за преживяното д-р Гена Живкова.

С промяната на технологиите и началото на работата по нови космически мисии симулаторите в Измир също са се променили. Има и нови като този, на който тече „подготовка" за предстоящата мисия на НАСА до Луната. Участниците вече могат да добият представа какво би им се случило, ако пътуват до Марс или достигнат Международната космическа станция. За подобни преживявания вече могат да разказват близо 300 хиляди ученици от различни държави, включително и България, които вече са част от голямото семейство на посетилите Космическия лагер, пише БТА.

„Много е ценно да дадеш информация на децата за Космическия лагер, но учителите достигат до стотици и дори хиляди ученици. Те също им представят различни обучения, свързани с тяхната професия, които са свързани и с Космическия лагер. От друга страна космическите технологии обхващат науки като математика, физика, биология, химия. Проектът, който присъединихме към програмите ни и чрез който посрещнахме учители тук и можем да им разкажем за методологията, която могат да използват в своите обучения, беше много важен", заяви директорът по публични комуникации на Международния космически лагер в Измир Емре Адай.

В същото време партньорите на програмата от България търсят възможност, освен в международните летни програми, нашите ученици и учители да участват и в целогодишните лагери.

„Центърът за творческо обучение (ЦТО) има голяма традиция и партньорство със Спейс кемпа (Космическия лагер). Ние сме най-дългогодишният партньор на тази програма, която се случва само на две места в света – САЩ и Турция. Във времето видяхме колко е успешна и как може да промени живота, съдбата, идеите и възгледите на едни млади хора на възраст между 11 и 15 г. В този момент в България започна масово изграждане на центрове по природни науки и търсене на идеи как тези центрове да не бъдат просто ремонтирани кабинети, а места, изпълнени със съдържание, и ние решихме да предложим на Спейс кемпа нещо ново, което не е правено – да дойдем тук с български учители и директори, които да си „откраднат опит", подчерта програмният мениджър на лагера за България Благой Цицелков.

Мисията на учителите завърши с изстрелване на ракети, изработени от самите тях с подръчни материали. Екипът на Космическия лагер в Измир изпрати учителите към България с пожеланието разказът за преживяното пред техните ученици да събуди у тях мечтата да достигнат отвъд и нависоко.