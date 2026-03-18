Али Лариджани бил мишена и на ирански опозиционни групи

Али Лариджани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, който Израел ликвидира във вторник, от години е бил мишена не само на израелските служби за сигурност, но и на ирански опозиционни групи, които го обвиняват в организиране на корупционни финансови сделки, пише израелскиет информационен сайт ynet.

Според една оценка, публикувана от "Ал Арабия" през 2020 г., богатството на Лариджани възлиза на около 70 милиона долара, което го превръща в една от най-богатите фигури в управляващия елит на Иран. По-скорошни оценки от 2026 г. определят нетната му стойност в по-ниския диапазон от 5 до 20 милиона долара, въпреки че опозиционни източници посочват значително по-високи цифри. Във всеки случай, поради непрозрачността на иранската система и липсата на свободни медии и разследваща журналистика, е трудно да се определи истинското богатство на Лариджани.

Въпросите относно източника на това богатство продължават да съществуват. В началото на 2020 година братята Лариджани бяха свързани с обвинения в корупция, включително отнемане на земя, подкуп и притежание на 63 лични банкови сметки с милиарди ирански риала. Тези сметки бяха приписани предимно на брат му Садик Лариджани, бивш шеф на съдебната власт.

На фона на вътрешни политически противоречия тогавашният президент Махмуд Ахмадинеджад представи на 3 февруари 2013 г. видеозапис в иранския парламент, в който според твърденията свързваше ръководителите както на законодателната, така и на съдебната власт с документиран случай на финансова корупция, в който бяха замесени братята Лариджани. В отговор Али Лариджани използва позицията си в парламента, за да блокира разследванията на вътрешната корупция и да попречи на по-нататъшни проверки.

В подробен доклад на уебсайта за правата на човека Iran HRM се твърди, че Лариджани е бил замесен в множество корупционни схеми, включително присвояване на средства в банковата система, отнемане на земи и изпиране на пари, по-специално чрез закупуване на активи в чужбина. Сред другите си притежания се твърди, че Лариджани е собственик на имоти в Дубай и Малайзия, както и на бизнеси в иранския град Кум.

През 2021 г. Лариджани беше назначен да води преговорите по мащабно 25-годишно стратегическо споразумение с Китай на стойност милиарди долари. Тази централна роля подхрани допълнителни обвинения в корупция. Различни източници предполагат, че сделката е генерирала комисионни и плащания за семейството, въпреки че тези твърдения никога не са били доказани.

През януари 2026 г. Министерството на финансите на САЩ наложи санкции срещу Лариджани, като посочи, че вместо да използва приходите на Иран в полза на народа, средствата са били насочени към финансиране на държавна репресия и подкрепа на терористични организации в чужбина. Министерството отбеляза, че Лариджани е бил сред първите висши длъжностни лица, които публично са подкрепили употребата на сила за потушаване на протестите, разпространили се из Иран през декември.

Наред със санкциите срещу Лариджани бяха наложени мерки и срещу 18 физически и юридически лица, обвинени в управление на „сенчести банкови" мрежи, използвани за изпиране на приходи от продажби на ирански петрол и нефтохимически продукти. Санкциите бяха наложени по силата на президентски указ, разрешаващ действия срещу лица, свързани със сериозни нарушения на правата на човека от страна на иранското правителство.

Тези мерки бяха част от кампанията на президента Доналд Тръмп за „максимален натиск" срещу Иран, започнала още преди избухването на настоящата война. От началото на втория му мандат Министерството на финансите наложи десетки санкции, насочени към приходите от иранския петрол, в опит да ограничи това, което Вашингтон счита за основен източник на финансиране на Техеран.