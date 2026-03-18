ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Днес погребват Али Лариджани в Техеран

Али Лариджани Снимка: СНИМКА: Екс/@alilarijani_ir

В Иран днес ще се състои погребението на влиятелния ръководител на службите за сигурност Али Лариджани, който бе убит при удар в хода на военната операция на САЩ и Израел срещу Ислямската република, предаде Франс прес.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че конфликтът ще бъде продължителен и унищожителен.

Върховният съвет за национална сигурност на Иран потвърди вчера смъртта на своя ръководител Али Лариджани, пише БТА.

Погребалната церемония в Техеран започва в 14 ч. местно време (12:30 ч. българско), съобщиха иранските агенции Фарс и Тасним. Заедно с Лариджани ще бъде погребан и командирът на паравоенните сили "Басидж" Голамреза Солеймани, чиято смърт също бе потвърдена вчера.

Лариджани и Солеймани са поредните представители на иранските власти, убити от САЩ и Израел. Част от този списък е и покойният върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който загина в първия ден на войната - 28 февруари.

Междувременно ливанското министерство на здравеопазването съобщи, цитирано от АФП, че при израелски удари по гъстонаселени квартали на ливанската столица Бейрут днес за загинали 12 и са били ранени 41 души.

Али Лариджани

