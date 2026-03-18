Израел официално потвърди смъртта на иракския министър на разузнаването и сигурността

Израелският министър на отбраната Израел Кац потвърди, че иранският министър на разузнаването и сигурността Есмаил Хатиб е бил „ликвидиран" при въздушен удар през нощта, предаде Ройтерс.
По-рано за това писаха израелски медии.
Засега няма потвърждение от страна на Иран, пише БТА.
Кац заяви, че той и израелският премиер Бенямин Нетаняху са упълномощили въоръжените сили да убиват всеки висш ирански служител, който е обявен за мишена, без да е необходимо допълнително одобрение.
Израелският министър предупреди, че днес се очакват "значителни изненади на всички фронтове", без да уточни подробности, отбелязва Асошиейтед прес.