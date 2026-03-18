Осем души загинаха при взрив на зарядна станция в Индия

Най-малко 8 души, сред които две деца и три жени, загинаха при експлозия на зарядна станция за електромобили в индийския град Индаур, предаде индийската национална новинарска агенция ПТИ, като се позова на местните власти.

Инцидентът е станал тази сутрин между 3:30 и 4:30 ч. местно време в квартал "Браджешвари Анекс". Към момента на взрива на станцията се е зареждал автомобил, който се е запалил. Пламъците бързо са обхванали прилежащата триетажна сграда, където е имало газови бутилки и е възникнал повторен взрив, пише БТА.

Вратите на сградата са били оборудвани с електронни брави, което е затруднило дошлите на място спасителни екипи. Пожарникарите са успели да изведат от горящата сграда трима оцелели, но за съжаление осем души са загинали.

Премиерът Нарендра Моди изказа съболезнования на семействата на жертвите.

Кайлаш Виджайваргия, министър на градско развитие и жилищното строителство в правителството на щата, определи случая като "изключително тревожен". "Поискахме от полицията и администрацията да проведат подробно разследване чрез експертна комисия, за да се предотврати повторение на този инцидент", посочи той.

"Интересът към електромобилите се увеличава на фона на покачващите се цени на суровия петрол, предизвикани от текущите геополитически събития", каза още Виджайваргия. Министърът подчерта, че успоредно с разследването на инцидента ще бъде бъдат утвърдени и официални правила за зареждането на електромобили.

Главният министър на Мадхя Прадеш Мохан Ядав каза, че е съкрушен от инцидента, че се моли за душите на жертвите и че желае бързо възстановяване на ранените.