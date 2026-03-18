Убити и ранени ирански съдебни служители при атака в Ислямската република

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран съобщи, че служители на съдебните власти на Ислямската република са били убити при атака в южната част на страната, предаде иранската новинарска агенция Мизан.

Медията посочва, че е била поразена съдебна сграда в окръг Ларестан, провинция Фарс. При атаката има и ранени цивилни, но все още не се знае какъв е точният брой на убитите и пострадалите.

Междувременно иранската агенция Тасним съобщи за най-малко седем убити и 56 ранени при американско-израелски удари по жилищен квартал в град Доруд в Западен Иран, пише БТА.

Рано тази сутрин иранската армия нанесе удари по Израел и съседните страни от Персийския залив, добавя Асошиейтед прес. Експлозии отекнаха и в Обединените арабски емирства и Катар, а властите в Саудитска Арабия съобщиха за прехванати ракети.

Атаките започнаха няколко часа, след като иранските държавни медии потвърдиха, че израелската армия е убила ръководителя на иранските сили за сигурност Али Лариджани. Израел вчера заяви, че е убил и командира на паравоенните сили "Басидж" Голамреза Солеймани.