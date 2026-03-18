В Крит задържаха 21 души, обвинени в трафик на хора и трудова експлоатация

Гръцката полиция в Ираклион, остров Крит, е разбила голяма организирана престъпна група, която се е занимавала с трафик на хора и трудовата им експлоатация, съобщи държавната телевизия ЕРТ. Смята се, че от незаконната дейност групата е получила печалби от около 5 милиона евро.

В рамките на полицейската операция са задържани общо 21 души, а в преписката са включени още 11 лица.

Групата е действала поне от 2023 г. под прикритието на законна компания за консултантски услуги и финансово посредничество. Тя е развила мрежа от съучастници в Гърция и в чужбина, предимно чрез гръцките консулски служби в Исламабад (Пакистан), Доха (Катар) и Дубай (Обединените арабски емирства), чрез която редовно е „внасяла" в Гърция чужди граждани, на които отнемала личните документи, пише БТА.

Жертвите на трафика са били предимно граждани на страни от Азия, които били примамвани с неверни твърдения, че ще им бъде осигурена законна работа и законен престой в Гърция, след което извършителите се възползвали от уязвимото им положение. На чуждестранните работници били изпращани и покани от името на несъществуващи работодатели, а на компетентните власти били представяни неточни или неверни данни, за да бъдат издадени визи.

След влизането на чужденците в Гърция членовете на престъпната група ги настанявали в различни райони на Крит, както и в областите Беотия и Атика, където били експлоатирани без спазване на законовите изисквания за работното време и без изплащане на възнагражденията по закон, нито на дължимите осигуровки.

В много от случаите извършителите отнемали личните документи на жертвите на трафика, за да ограничат свободата им на движение и да създадат зависимост от престъпната група.

На жертвите били налагани и големи финансови задължения, които те трябвало да „изплатят" чрез труда си.

От групата властите са конфискували два пистолета, карабина и боеприпаси, банкови карти на името на чуждестранни граждани, копия от лични документи, сумата от 202 170 евро.