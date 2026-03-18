Иран удари база в ОАЕ с британски, американски и австралийски военни (Видео)

Иран е нанесъл удар по военна база в Обединените арабски емирства, в която са разположени британски, американски и австралийски военнослужещи, при серия от нощни атаки в региона на Персийския залив, пише "Дейли мейл".

Ракета е поразила авиобазата „Ал Минхад", където Великобритания поддържа постоянно военно присъствие, късно във вторник. По данни на австралийските власти са нанесени ограничени щети.

Австралийският премиер Антъни Албанийзи заяви, че снарядът е причинил „незначителни поражения" по жилищен блок и медицинско съоръжение. Щетите са резултат от малък пожар, възникнал след като ракетата е ударила път в близост до базата. В „Ал Минхад" са разположени над 100 австралийски военнослужещи.

Албанийзи потвърди, че всички австралийски служители са „напълно в безопасност" след атаката. Базата се управлява от Обединените арабски емирства и служи като основен военен център на Австралия за Близкия изток.

Премиерът не можа да потвърди дали Техеран директно е насочил удара към базата „Ал Минхад", като същевременно подчерта, че Австралия не се намира във война.

„Иранският режим извършва безразборни атаки в целия регион. Знаем, че това е факт", заяви Албанийзи.