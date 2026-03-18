Рубио: САЩ не искат свалянето на президента на Куба

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Американският държавен секретар Марко Рубио опроверга днес статия на в. "Ню Йорк таймс", в която се твърди, че американски представители призовават Куба да свали президента си Мигел Диас-Канел, предаде Франс прес.

В съобщение в социалната мрежа "Екс" Рубио окачестви статията като невярна.

Всекидневникът съобщи в понеделник, че представители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп са поискали свалянето на кубинския държавен глава, възприеман като пречка за промяна в Куба, без да бъде свалянето изцяло комунистическото правителство на островната държава, пише БТА.

Рубио не уточни дали оспорва достоверността на цялата статия или само на някои нейни части.

Марко Рубио, който е от кубински произход, е твърд противник на комунистическите власти на Куба.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

