Прокуратурата в Норвегия иска над 7 г. затвор за сина на принцеса Мете Марит

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Норвежката прокуратура поиска наказание от седем години и седем месеца лишаване от свобода за Мариус Борг Хьойби, сина на норвежката принцеса Мете-Марит (съпруга на норвежкия престолонаследник - принц Хокон), по обвинения в изнасилване, престъпления, свързани с наркотици, и домашно насилие, съобщи ДПА.

Ако той бъде осъден, 63-те дни, които вече е прекарал в ареста, трябва да бъдат приспаднати от присъдата. Освен това ще му бъде забранено да влиза в контакт с бившата си приятелка за период от две години, заявиха прокурорите, пише БТА.

Процесът, който започна в началото на февруари, шокира Норвегия и привлече вниманието на световните медии, отбелязва ДПА.

Двадесет и девет годишният Хьойби отрича обвиненията в сексуални престъпления, но признава някои от останалите обвинения.