Шведските служби предупредиха за нарастващи заплахи заради войната в Иран

При представянето на годишния си доклад за националната сигурност шведската Служба за сигурност (Säkerhetspolisen, Säpo) предупреди днес за нарастващи заплахи за страната, свързани с войната в Иран, включително рискове за еврейски обекти, предаде Ройтерс.

„Историята показва, че един отчаян и поставен под натиск режим може да бъде опасен", заяви ръководителят на оперативната дейност на службата Фредрик Халстрьом на пресконференция, говорейки за войната на САЩ и Израел срещу Иран.

Иран отдавна се разглежда като сериозна заплаха, а шведските власти посочват, че престъпни групи – които вече са свързани с нарастващото насилие през последните години от десетилетие, свързано с бандите – се използват от държави, за да извършват атаки, пише БТА.

„Военната операция на САЩ и Израел срещу Иран и контрамерките, предприети от Иран, са увеличили заплахата срещу американски, израелски и еврейски цели в Швеция", отбеляза в доклада ръководителката на Службата за сигурност Шарлот фон Есен.

През последните години агенцията също така подчертава заплахите от Китай и, преди всичко, от Русия, която описва като все по-склонна да поема рискове в подкрепа на войната си в Украйна – включително чрез хибридни операции в цяла Европа.

„Като цяло очакваме нивото на заплаха срещу Швеция да продължи да се влошава през следващите години", заяви фон Есен, като добави, че Русия се смята за основен фактор.

Макар да е трудно да се установи кое може да бъде свързано с конкретен извършител, според Швеция Русия стои зад няколко случая на саботаж в Европа, насочени срещу критична инфраструктура, заяви службата за сигурност.

Москва отрича всякакво участие, пише БТА.

Службата заяви, че е разгледала стотици случаи на подозрения за саботаж в Швеция, включително на подводни кабели, електрически подстанции и съоръжения за пречистване на вода.

„Досега не е било възможно да се свърже някакъв физически саботаж с чужда сила", се посочва в изявлението.