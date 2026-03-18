Израел засили ударите си по Ливан в отговор на атаките на "Хизбула"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израел засили днес атаките си по Ливан, като порази централните райони на ливанската столица Бейрут, южните ѝ предградия, както и източната и южната част на Ливан в отговор на ударите с ракети от страна на групировката на "Хизбула" по Северен Израел, предаде ДПА.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) нанесоха последователни удари в три гъсто населени квартала в Бейрут, при което загинаха 12 души, а 41 бяха ранени, съобщиха власти.

При израелските атаки по центъра на столицата е бил убит и Мохамед Шери, водещ на политическите програми по телевизионния канал "Ал Манар", свързан с "Хизбула". Неговата съпруга също е загинала в квартал "Зокак ал Блат" в централната част на Бейрут, уточнява "Ал Манар", цитиран от Франс прес.

"Шери беше убит заедно със съпругата си, а децата и внуците им са били ранени", допълва телевизионният канал. Това пише БТА.

Мохамед Шери беше член на управителния съвет на "Ал Манар". Той е бил болен и се е възстановявал от хирургическа операция, когато ЦАХАЛ са ударили жилището, в което е живеел, уточнява "Ал Манар".

Свързаното с "Хизбула" радио "Ал Нур", чиято сграда е разположена в южните предградия на Бейрут, също беше засегнато от израелските удари.

Представители на ливанските служби за сигурност посочиха, че тежките израелски удари са били насочени срещу Южен Ливан и западното губернаторство Бекаа.