ОАЕ са неутрализирали днес 13 балистични ракети и 27 дрона, изстреляни от Иран

Системите за противовъздушна отбрана на ОАЕ са прехванали днес общо 13 балистични ракети и 27 дрона, изстреляни от Иран, съобщи новинарската агенция ОАЕ – УАМ.

От началото на напрежението в Близкия изток ПВО на ОАЕ е неутрализирала общо 327 балистични ракети, 15 крилати ракети и 1699 дрона.

В резултат на тези удари са загинали двама военнослужещи при изпълнение на служебния си дълг, а също шестима, които са граждани на Пакистан, Непал, Бангладеш, както и един палестинец, пише БТА.

Общо 158 души са пострадали в различна степен, включително тежко. Сред ранените има граждани на ОАЕ, Египет, Судан, Етиопия, Филипините, Пакистан, Иран, Индия, Бангладеш, Шри Ланка, Азербайджан, Йемен, Уганда, Еритрея, Ливан, Афганистан, Бахрейн, Коморските острови, Турция, Ирак, Непал, Нигерия, Оман, Йордания, Гана, Индонезия, Швеция и Тунис.

Министерството на отбраната подчерта, че страната остава в пълна готовност да реагира на всякакви заплахи и ще противодейства на всеки опит за подкопаване на националната сигурност, като гарантира защитата на своя суверенитет, стабилност и национални интереси.