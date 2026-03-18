Студенти пипнали менингит в нощен клуб в Кентърбъри

Двадесет души са болни от менингит в Югоизточна Англия, предаде Франс прес. Засега всички засегнали са "млади пълнолетни" хора. Повечето случаи са свързани с нощен клуб, посещаван от студенти в Кентърбъри от 5 до 7 март, по думите на здравния министър. Правителството обяви, че става дума за безпрецедентна епидемия, която вече е отнела живота и на двама души.

"Това, което ни тревожи в епидемичното огнище на Кентърбъри, са скоростта и мащабът на разпространение на болестта", заяви днес британският министър на здравеопазването Уес Стрийтинг по Би Би Си.

"Ситуацията еволюира бързо и може да се появят още случаи", предупредиха британските здравни власти. Това пише БТА.