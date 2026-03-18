Съд във Варшава одобри екстрадирането на руски археолог, издирван от Украйна

Съд във Варшава одобри екстрадирането на руски археолог, издирван от Украйна

Съд във Варшава постанови днес руският археолог Александър Б. да бъде екстрадиран в Украйна по обвинение в участие в неразрешени разкопки и кражба на исторически ценности в Крим, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Решението на Полша да арестува археолога по искане на Украйна през декември предизвика остра реакция от страна на Русия, като Кремъл обвини Полша в „правна тирания“. През януари Русия привика полския посланик, за да поиска гражданинът ѝ да бъде освободен.

Александър Б., чието име не може да бъде разкрито съгласно полските закони за защита на личните данни, е бил служител на Ермитажа в Санкт Петербург, съобщи руското Външно министерство миналия месец.

Прокуратурата на Автономна република Крим, която след завземането и анексирането на полуострова от Русия, е преместена в украинския град Херсон, по-рано съобщи, че екипът на Александър Б. е извършил неразрешени разкопки в древния град Мирмикион в района на Керч в Крим, причинявайки щети за над 200 милиона гривни (4,55 млн. долара).

Украйна също така твърди, че екипът на Александър Б. е присвоил 30 златни монети, 26 от които са били с надпис с името на Александър Велики, а четири са били отсечени по време на царуването на неговия брат Филип III Аридей.

Москва твърди, че обвиненията срещу Александър Б. са „абсурдни“, тъй като според нея Крим е руска територия, а решението на Варшава да задържи археолога е политически мотивирано.

Четете още

Още от Европа

