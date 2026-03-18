Съд във Варшава одобри екстрадирането на руски археолог, издирван от Украйна

Съд във Варшава постанови днес руският археолог Александър Б. да бъде екстрадиран в Украйна по обвинение в участие в неразрешени разкопки и кражба на исторически ценности в Крим, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.
Решението на Полша да арестува археолога по искане на Украйна през декември предизвика остра реакция от страна на Русия, като Кремъл обвини Полша в „правна тирания“. През януари Русия привика полския посланик, за да поиска гражданинът ѝ да бъде освободен.
Александър Б., чието име не може да бъде разкрито съгласно полските закони за защита на личните данни, е бил служител на Ермитажа в Санкт Петербург, съобщи руското Външно министерство миналия месец.
Прокуратурата на Автономна република Крим, която след завземането и анексирането на полуострова от Русия, е преместена в украинския град Херсон, по-рано съобщи, че екипът на Александър Б. е извършил неразрешени разкопки в древния град Мирмикион в района на Керч в Крим, причинявайки щети за над 200 милиона гривни (4,55 млн. долара).
Украйна също така твърди, че екипът на Александър Б. е присвоил 30 златни монети, 26 от които са били с надпис с името на Александър Велики, а четири са били отсечени по време на царуването на неговия брат Филип III Аридей.
Москва твърди, че обвиненията срещу Александър Б. са „абсурдни“, тъй като според нея Крим е руска територия, а решението на Варшава да задържи археолога е политически мотивирано.