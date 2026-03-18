Хуманоиден робот уплаши жена на улица в Макао, тя е приета в болница

Робот. Снимка: pixabay

Жена е била временно хоспитализирана в Макао, Китай, след като се е изплашила при среща с хуманоиден робот на улицата, съобщава АФП.

Според полицията жената „се е изплашила, когато внезапно е забелязала робот зад себе си, докато е използвала мобилния си телефон“.

 Видео, широко разпространено в социалните мрежи, показва жена, ядосана на робота, който маха с металните си ръце в нейна посока.

 

„Защо ме дразниш? Луд ли си?“, вика жената на кантонски език към безразличната машина. 

Тя не е била ранена и не е имала физически контакт с робота, но е била откарана в болница, уточнява полицията в съобщение.

 „Жената вече е напуснала болницата и не е подала жалба“, се казва още в съобщението. 

Хуманоидният робот е бил управляван от местен жител на около 50 години. Той обяснява, че е провеждал тест и е смятал да го използва за популяризиране на своята фирма.

 Видеоклипове, споделени в социалните мрежи, показват как униформени ескортират робота, но полицията уточнява, че не е конфискувала устройството.

Пекин насърчава компаниите в страната да разработват хуманоидни машини в надпреварата за иновации.

 Тези роботи, които стават все по-съвършени, вече са способни да изпълняват сложни движения и дори да участват в състезания. Но напълно автономните машини все още са рядкост, като повечето от най-впечатляващите демонстрации остават предварително програмирани или дистанционно управлявани, припомня АФП.

Четете още

Още от Свят

Водещи новини

