Иран издаде предупреждение за евакуация на ключови обекти в Залива

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) отправи предупреждение за евакуация за няколко петролни съоръжения в Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Междувременно цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) във вторник нарасна за пета поредна сесия, достигайки 132,87 долара за барел, съобщи днес на страницата си петролният картел. Това е най-високата цена на петрола на ОПЕК от 16 юли 2008 г., когато достигна 133,09 долара за барел.