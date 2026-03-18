Женският национален отбор по футбол на Иран се завърна в родината си

Футболитските от женския национален отбор по футбол на Иран и техният щаб се завърнаха днес в родината си, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Състезателките се отказаха от предложеното им убежище в Австралия, където участваха в Купата на Азия за жени.

Те бяха посрещнати от официални представители и граждани на граничния пункт "Базарган" на границата с Турция, съобщи Фарс.

По-рано днес делегацията на иранския женски национален отбор по футбол кацна на летището в Ъгдър, Източна Турция, предадоха турски медии.