Швеция привика иранския посланик

1112
Шведската министърка на външните работи Мария Малмер Стенергард. Снимка: facebook.com/SweMFA

Гражданин на Швеция е бил екзекутиран днес в Иран, съобщи шведският външен министър Мария Малмер Стенергард, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Човекът, чието име не се посочва в изявлението на министърката, е бил арестуван в Иран през юни миналата година. Швеция многократно е повдигала въпроса пред иранските власти, каза Стенергард.

"Смъртното наказание е нехуманно, жестоко и необратимо наказание. Швеция, заедно с останалата част от ЕС, осъжда прилагането му при всички обстоятелства", заяви министърката. Съдебното производство, довело до екзекуцията, не е отговаряло на стандартите за справедлив процес, допълни тя.

 Шведското външно министерство извика посланика на Иран, за да протестира срещу екзекуцията, предаде Франс прес.

