Пожар пламна в павилиона на Сърбия за Венецианското биенале

Пожар се разрази в павилиона на Сърбия на Венецианското биенале, предаде АНСА и БТА.

Пламъците са тръгнали откъм покрива на сградата, намираща се в Градините на Биеналето. В резултат над квартала Кастело на Венеция се издигна черен дим. Веднага на място са се отзовали пожарникарски екипи, но силните ветрове са усложнили работата им по потушаване на пламъците.

Според първоначална информация пожарът не е нанесъл щети на самото обзавеждане на павилиона, нито на експозицията, която се подготвя в него за Биеналето, което ще бъде открито през май. Не са пострадали и околните павилиони. Няма информация за ранени.