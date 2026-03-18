Тръмп: САЩ няма да се погрижат за охраната на Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп отново разкритикува отказа на съюзниците на САЩ да изпратят сили за охраната на Ормузкия проток, който беше блокиран от Иран след израелско-американската военна операция, и заплаши, че Вашингтон няма да се погрижи за неговата сигурност, предаде Франс прес и БТА.

От няколко дни американският президент е силно позразнен от отказа на основните съюзници на Вашингтон в НАТО, сред които са Франция и Великобритания, да помогнат на САЩ за деблокирането на Ормузкия проток, през който транзитираха 20% от суровия петрол по света преди войната в Близкия изток.

"Чудя се какво ли ще се случи, ако довършим това, което остава от терористичната държава Иран и оставим страните, които имат полза от така наречения "проток", да поемат отговорност за него? Това би накарало някои от нашите неактивни съюзници да се задействат, и то бързо!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Изявленията на Тръмп по отношение на Ормузкия проток са все по-противоречиви.

Така например вчера той определи като "наистина глупава грешка" отказа на много държави членки на НАТО да помогнат на САЩ за охраната на Ормузкия проток, след което увери, че тяхната помощ все пак не е много необходима, а в крайна сметка обяви, че Вашингтон "би се надявал да получи малко помощ" в засичането на мините в залива.

Същевременно американските сили нанесоха удари с противобункерни бомби по ирански пускови установки, намиращи се близо до Ормузкия проток, през който преди войната преминаваха също 20% от световните количества от втечнен природен газ.